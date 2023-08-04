Напротив Кремля произошла перестрелка Стрельба произошла в центре Москвы после дорожной аварии

Дорожная авария на Моховой улице в центре Москвы переросла в перестрелку прямо напротив Кремля. В столичном главке МВД сообщили NEWS.ru, что один из водителей открыл стрельбу по второму участнику ДТП из травматического пистолета, впоследствии он был задержан полицейскими.

По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве

В СМИ появились кадры с места происшествия, на них видно легковушку и внедорожник, а также раненого водителя одной из машин. Работают экстренные службы и полиция, прибыли бригады скорой.