Дорогу в Москве завалило отходами из-за опрокинувшегося мусоровоза

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На юго-востоке Москвы опрокинулся мусоровоз, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отходы, которые перевозил грузовик, оказались на проезжей части.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте на полосе в область рядом с Кузьминским кладбищем. Движение в этом районе затруднено, поэтому водителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа погиб под колесами собственного рабочего автомобиля. Выяснилось, что виной всему стала халатность. Правоохранители установили, что при разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед. Так, КамАЗ наехал на мужчину, который получил смертельные травмы.

В Красноярском крае 1 мая произошло столкновение КамАЗа с шестью машинами. ДТП произошло на 653-м километре трассы Р-255 «Сибирь», сообщили в краевом управлении МВД России. В ведомстве уточнили, водитель грузовика потерял управление. После этого транспортное средство врезалось в других участников движения. В результате ДТП пострадали трое взрослых и двое детей. Они попали в больницу.