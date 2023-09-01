«Допил кофе и пошел на работу»: житель Люберец рассказал о падении БПЛА Очевидцы рассказали о крушении беспилотника в Люберцах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не все жители Люберецкого района испугались из-за рухнувшего на их территории дрона, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на свидетельства очевидцев. Так, житель микрорайона Красная Горка Владислав рассказал, что в результате взрыва увидел дым, но не испугался, а допил кофе и отправился на работу.

Я слышал взрыв, который произошел утром примерно в 07:40. Он был достаточно мощным, но, на мой взгляд, не таким сильным, как в прошлый раз. Я быстро подошел к окну и увидел только дымок, на расстоянии примерно 2–3 км от моего дома. Не могу сказать, что я испугался, но почувствовал волнение. Я обычный гражданин, просто допил кофе у окна и пошел на работу, — рассказал мужчина.

Другой житель соседнего микрорайона Овражки Владимир отметил, что во время взрыва дом вибрировал так же, как во время движения поездов на железнодорожной станции неподалеку.

Проснулись от сильного грохота в Овражках в 07:09. Беспилотник видели в Вялках, в трех — пяти минутах от нашего дома на машине. Учитывая, что дом вибрирует от рядом проходящей железной дороги, то вибрация была аналогичной в момент взрыва беспилотника, — говорит Владимир.

О том, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщал утром 1 сентября мэр Сергей Собянин. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в районе подмосковных Люберцев. Позже были опубликованы фотографии разорванного беспилотника модели «Бобер».