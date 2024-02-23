Домашний кот ушел в вентиляционную шахту и переполошил жителей многоэтажки Исчезнувшего в вентиляции кота не могут найти больше недели на юге Москвы

Больше недели длятся поиски домашнего кота, который пропал в вентиляционной шахте многоэтажного дома в столичном районе Бирюлево Восточное. Неравнодушные жители пытаются договориться с местным ЖЭКом, чтобы осмотреть все трубы, передает «Москва 24».

Случай произошел в многоэтажке на Липецкой улице. Домашний кот залез в вентиляцию квартиры на 16-м этаже, больше его никто не видел. Вскоре к поискам подключились волонтеры, сейчас они пытаются договориться с сотрудниками ЖЭКа о том, чтоб осмотреть трубы, которые ведут в вентиляционные шахты по всему дому.

Хозяева кота и волонтеры уверены, что домашний питомец может быть жив. По их мнению, в противном случае из труб шел бы трупный запах. Однако мяуканья никто из жителей дома тоже не слышал.

Ранее жителей Нижнего Новгорода взволновала смерть кота Спайси, которого меньше месяца назад выкинули из ветеринарной клиники на мороз. У животного оторвался тромб, врачи пытались помочь коту, но не смогли. В конце января стало известно, что ветеринарный врач клиники в Нижнем Новгороде выбросила кота на мороз со множественными переломами после того, как его сбила машина. Травмированное животное в коробке посреди снега нашла местная жительница и передала волонтерам.