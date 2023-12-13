Дом с детьми внутри загорелся в Новой Москве «360»: два человека пострадали при пожаре в частном доме в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Троицком округе Москвы в поселке Минзаг загорелся частный дом, очевидцы сообщили о детских криках из горящего здания, сообщил «360» со ссылкой на источник. По его информации, в результате ЧП пострадали два человека.

По данным «360», сообщение о пожаре поступило в 13:07. Из двухэтажного дома вырывался открытый огонь, который впоследствии перекинулся на близлежащие хозпостройки. Обрушились перекрытия. Площадь возгорания приблизительно составила 60 квадратных метров.

В Telegram-канале «360» сообщили, что при пожаре пострадали два человека, согласно информации от источника. Пламя перекинулось на соседний дом. По его данным, существует угроза взрыва и перехода огня на еще одно здание.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар на территории центра конного спорта на Лосиноостровской улице. В столичном прокуратуре сообщили, что сгорело нежилое одноэтажное строение, погибло не менее восьми лошадей. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.