Дом рядом со стройкой МЦД покрылся трещинами

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Дом в центре Москвы на Ленинградском проспекте покрылся трещинами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, жители связывают это со стройкой Московских центральных диаметров (МЦД), которая ведется поблизости. Два месяца назад сквозная трещина появилась по стыку между домами № 2 и № 4/2, а позже — в квартирах одного из зданий.

По словам жителей дома, им приходится ходить дома в верхней одежде, а в некоторых квартирах из-за перекосов стен не закрываются двери.

Люди в щели запихивают поролон. Но щели растут, поролон вываливается, песок сыпется из перекрытий, — сказали очевидцы.

Ранее в подъезде многоквартирного дома в центре Москвы обрушился потолок, однако жертв удалось избежать. Инцидент произошел на Земляном Валу.

В феврале в подъезде жилого дома в Нижневартовске обрушилась лестница после того, как на первом этаже треснула стена. При этом незадолго до происшествия в доме проводили капитальный ремонт фасада. Причиной инцидента мог стать прорыв труб в стенах.