Дочь участника СВО попала в больницу из-за маминых наркотиков Младенца в Москве госпитализировали из-за отравления мамиными наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками, которые мама не убрала с видного места, сообщает MK.RU. Уточняется, что вещества ребенок взял с подоконника.

Мать заметила, что девочка что-то жует и достала изо рта дочери вещество. Но позже девочке стало плохо и экстренно пришлось ехать в больницу.

Женщина не отрицает, что использует наркотики. Она является супругой участника СВО, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации.

В марте в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. 22-летняя мать пострадавшего ребенка заметила, что дочка странно себя ведет, но не стала придавать этому значения. Когда девочка стала дрожать и задыхаться, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление. Владелец наркотиков ранее судим за распространение запрещенных веществ. В отношении девушки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также у матери и ее сожителя взяли на экспертизу кровь.

Употребление наркотиков вредит здоровью.