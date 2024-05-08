В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками, которые мама не убрала с видного места, сообщает MK.RU. Уточняется, что вещества ребенок взял с подоконника.
Мать заметила, что девочка что-то жует и достала изо рта дочери вещество. Но позже девочке стало плохо и экстренно пришлось ехать в больницу.
Женщина не отрицает, что использует наркотики. Она является супругой участника СВО, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации.
В марте в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. 22-летняя мать пострадавшего ребенка заметила, что дочка странно себя ведет, но не стала придавать этому значения. Когда девочка стала дрожать и задыхаться, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление. Владелец наркотиков ранее судим за распространение запрещенных веществ. В отношении девушки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также у матери и ее сожителя взяли на экспертизу кровь.
Употребление наркотиков вредит здоровью.