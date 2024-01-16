Родственники требуют выпустить из СИЗО фигуранта дела об отравлении шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском СИЗО остается поставщик, арестованный по делу об отравлении десятков человек шаурмой на севере столицы в августе 2023 года, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». При этом родственники сообщают, что экспертиза Роспотребнадзора подтвердила — курица, которую он поставлял в злополучную шаурмичную, не содержала патогенов.

На эту точку он поставлял только курицу. Мясо для самой шаурмы он не поставлял. Но без разбирательств его заключили под стражу и предъявили обвинение. Роспотребнадзор, в свою очередь, провел экспертизу, заключив, что курица <...> не содержит никаких кишечных палочек. В том числе сальмонеллу, — рассказала Назрин, дочь находящегося в СИЗО предпринимателя.

Назрин отмечает, что в распоряжении суда уже в сентябре было заключение Роспотребнадзора, но оно не было учтено при просьбе отпустить мужчину из СИЗО. При этом девушка отмечает, что у ее отца инвалидность и он нуждается в постоянном наблюдении врачей.

Сообщалось, что отравления связаны с кафе «Бистро-24» на севере Москвы. Всего было зафиксировано более 50 случаев инфицирования. В числе пострадавших были двое детей 9 и 13 лет.