Дочь известного ресторатора удерживал в своей квартире мужчина с ножом Baza: дочь ресторатора Мельцера спасли из квартиры, где ее держал друг с ножом

Фото: vk.com/olya_melcer

Ольга Мельцер

Telegram-канал Baza сообщает, что дочь известного ресторатора Игоря Мельцера насильно удерживали и угрожали ножом в квартире в центре Москвы. По его информации, девушка смогла позвать на помощь, выбравшись через окно.

Baza выяснила, что в конце октября 29-летняя Ольга Мельцер находилась в квартире дома на Котельнической набережной вместе со своим знакомым — предпринимателем Максимом Зеновым. Канал поясняет, что мужчина, угрожая ножом, отнял у девушки мобильный телефон, и не выпускал ее из дома.

Как пишет канал, только утром, когда Зенов отвлекся, Мельцер смогла пробраться через окно на крышу соседнего подъезда и позвать на помощь. По данным канала, к дому приехали полицейские — они освободили дочь ресторатора и задержали Зенова, он признал свою вину.

Ранее «Фонтанка» писала, что обнаженная девушка ворвалась в кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью. По информации издания, она просила помощи и утверждала, что ее 20 дней удерживали в квартире и насиловали. Сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшая оказалась совершеннолетней, из кафе ее увезли в психиатрическую больницу. Газета пишет, что у девушки диагностировали психиатрическое заболевание. Кроме того, медики предположили, что пациентка находилась под действием наркотических веществ. Из квартиры, о которой рассказала петербурженка, в отделение полиции доставили двух мужчин.