Доцент биофака МГУ умер после пожара в собственной квартире MK: доцент биофака МГУ Малыгин умер после пожара в собственной квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный зоолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биофака МГУ Василий Малыгин скончался после пожара в своей квартире, пишет MK.RU. По данным издания, больше месяца он пролежал в реанимации, но медики так и не смогли спасти мужчину.

Изданию стало известно, что 18 мая 77-летний ученый, находясь в квартире на проспекте Вернадского, готовил на кухне гречку, стоя рядом с плитой. Его футболка из синтетического волокна случайно загорелась, но Малыгин заметил это, только почувствовав жар. Он попытался самостоятельно потушить на себе огонь, однако это не удалось, и доцент побежал в ванную.

Там он залил себя холодной водой и через некоторое время вызвал скорую помощь. Как пишет издание, в больницу пациент был доставлен с ожогами третьей степени, ему провели несколько операций, но спасти не смогли. Ученый был автором более 140 научных работ, не раз выступал по ТВ с познавательными лекциями.

Ранее житель Москвы едва не погиб во время водных процедур в душе. Причиной пожара в ванной стал вспыхнувший водонагреватель. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Мужчина был госпитализирован с ожогами головы, лица, рук и ног, за его жизнь борются врачи.