Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Дибров

Телеведущий и режиссер Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. В Сети появились кадры момента аварии. По информации телеканала «Москва 24», продюсер в аварии не пострадал.

Инцидент произошел на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Mercedes Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта, утверждает телеканал.

Я в порядке, машину немного задели. Водитель ехал по встречке и немного ткнул меня, с кем не бывает. Главное, что никто не пострадал, — заявил Дибров в комментарии NEWS.ru.

Telegram-канал «112» опубликовал видео столкновения машины продюсера с другим участником движения. На кадрах показано, как Дибров, заранее включив поворотники, поворачивает налево, где в тот момент по полосе выделенного движения двигался полицейский микроавтобус.

В начале марта телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы. Автомобиль женщины столкнулся с грузовиком КамАЗ, сама Вербицкая не пострадала. Женщину осмотрела скорая помощь, от госпитализации телеведущая отказалась.