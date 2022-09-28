Для раненого медведя с Диксона придумали интересный способ кормления Директор Московского зоопарка: еду для медведя с Диксона прячут в коробках, чтобы ему было интересно ее «добывать»

Фото: svetlanaakulova1/t.me

Медведь из Диксона

Для раненого белого медведя с Диксона придумали необычный способ кормления, имитирующий добычу еды, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, иногда еду для хищника прячут в коробки и бумаги на разных высотах, чтобы ему было интересно ее «добывать».

Теперь еду дают не только в мисках, но прячут ее в коробки и бумагу — чтобы медведю было интересно ее «добывать». Причем раскладывают предметы на разных высотах: это стимулирует движения животного — потянулся и забрал, — написала Акулова.

Директор зоопарка добавила, что благодаря этим приемам не только скрашивается быт медведя, но и улучшается его психосоматическое состояние.

Ранее Акулова сообщила, что в ходе обследования неврологом и реабилитологом у медведя обнаружили слабоположительную динамику. Несмотря на это, из-за характера травм животное не сможет восстановиться полностью. В течение длительного времени медведь будет проходить реабилитационные курсы.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.