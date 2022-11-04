Для медведя Диксона из Московского зоопарка создали гель для лечения ран

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Ученый, врач-дерматолог Сергей Гольцов передал в Московский зоопарк специально созданный для лечения ран у медведя Диксона гель. Зоологи обрабатывают лекарством раны медведю два раза в день, говорится в Telegram-канале Московского зоопарка.

Гелем Cellgel мишке мажут лапы во время тренинга. Препарат обладает регенерирующим действием, он обволакивает раны тонкой пленкой, которая на время защищает их от загрязнений и заражений.

Сделать же повязки на лапы медведю невозможно: во-первых, это очень опасно, а во-вторых, долго они на нем не продержатся — Диксон их просто-напросто разорвет. Но мы не опускаем руки, будем и дальше искать эффективные варианты прикрытия ран, — говорится в сообщении зоопарка.

Медведь Диксон попал в Московский зоопарк из Красноярского края. Зверя ранили браконьеры, из-за чего у него случилась тяжелая травма — у него парализована задняя часть тела из-за перелома позвоночника и ушиб спинного мозга из-за самодельной картечи. В зоопарке мишка проходит реабилитацию.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с купанием белого медведя Диксона в бассейне. Зоологи создали для хищника комфортные условия. Сотрудники зоопарка также стараются ускорить процесс восстановления медведя после полученных ран.