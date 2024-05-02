Для ликвидации пожара на востоке Москвы привлекли авиацию МЧС: к тушению возгорания в трехэтажном здании в Москве привлечена авиация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МЧС России привлекло авиацию к тушению возгорания в административно-производственном здании на востоке Москвы, передает пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, на месте происшествия работают 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами административно-производственного здания также произошло обрушение. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности, о пострадавших информации не поступало.

До этого появилось видео с пожаром на окраине Улан-Удэ. На кадрах было видно пламя на фоне ураганного ветра с порывами до 28 м/с. Очевидцы, которые покидали город на машинах, отметили, что горели дома и трава. В опубликованных роликах показывалось, что в некоторых местах сверкали сирены машин прибывших на место спасателей.

Кроме того, в башкирском селе Кушнаренково чуть не сгорело дотла заброшенное двухэтажное здание. Пламя охватило сначала каменный, а затем бревенчатый этаж. Оказалось, что пожар начался в доме прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина. Постройка датируется началом XIX века.