Дизайнеры представили свои коллекции в «Зарядье» на Московской неделе моды

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Во второй день Московской недели моды дизайнеры Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!», Maria Rybakova, Akkulova Albina, YULIA SKALATSKAYA, LURVIN, ZA_ZA и другие представители фешен-индустрии продемонстрировали свои коллекции на подиумах парка «Зарядье». Кроме того, на ВДНХ открыл серию показов бренд CHAPURIN. Модный дом представил свою коллекцию под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.

В частности, Игорь Чапурин представил коллекцию haute couture «Антология», в которой дизайнер переосмыслил наследие своего бренда CHAPURIN. Все вещи из коллекции выполнены вручную и в большинстве своем представлены в единственном экземпляре. В коллекцию вошли вечерние и коктейльные платья, декорированные вышивкой, перьями марабу и россыпью бисера и кристаллов, комбинезоны сложного кроя, топы и блузы с объемными рукавами.

Одной из площадок Московской недели моды также стала Тверская площадь. Здесь свои коллекции показали молодые дизайнеры из РГУ имени Косыгина.

Прямые трансляции со всех модных мероприятий можно посмотреть во «ВКонтакте». Желающие могут посетить профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином дворе.

Московская неделя моды открылась в столице 20 июня. В рамках мероприятия пройдут 125 показов 200 дизайнерских брендов из разных регионов России. Представители модной индустрии проведут паблик-токи и дискуссионные сессии, желающие смогут свободно посетить все открытые показы.