Диверсанты устроили поджог на железной дороге в Москве SHOT: диверсанты подожгли три релейных шкафа на железной дороге в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, огонь был быстро потушен, движение поездов производится в штатном режиме.

По данным SHOT, злоумышленники подожгли релейные шкафы 19 июня около 02:30 между станциями Нагатинская и Варшавская на Павелецком направлении железной дороги. В публикации говорится, что все три шкафа находились в 1,5 метрах друг от друга. В Сети появились кадры с предполагаемого места поджога.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России. По информации канала, их целью был срыв поставок продукции, необходимой для работы оборонно-промышленного комплекса России.

До этого SHOT сообщил, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья. По информации канала, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда, который проезжал мимо. Шкаф успел выгореть полностью. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).