Диверсант устроил поджог на железной дороге в Москве SHOT: диверсант поджег релейный шкаф на путях на Киевском направлении МЖД в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожных путях в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, шкаф изначально был в нерабочем состоянии, а потому его поджог никак не отразился на движении поездов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

По данным SHOT, диверсия была совершена на железнодорожном перегоне Матвеевская — Москва-сортировочная на Киевском направлении МЖД. Как утверждают авторы, всего на путях находилось четыре релейных шкафа, из которых один был в нерабочем состоянии. Именно его в качестве цели и выбрал диверсант. Вскоре возгорание было потушено. На месте были обнаружены спички, пустая бутылка и марлевый тампон.

Ранее SHOT сообщал, что в Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование неподалеку от станции Шарыпово. Обгорели два релейных шкафа, отвечавших за работу систем сигнализации, централизации и блокировки. Однако движение поездов это не нарушило, поскольку оборудование было установлено на неэлектрифицированном тупиковом пути. Пламя погасло само, поджигатель с места происшествия скрылся.