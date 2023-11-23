Дирижера Большого театра развели на миллион рублей «112»: мошенники украли у дирижера Большого театра Богорада миллион рублей

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Алексей Богорад

Российский дирижер Алексей Богорад, выступающий в Большом и Мариинском театрах, стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, артист лишился более 1 млн рублей.

Как передает канал, Богорад решил стать инвестором и заключил соглашение с компанией Universe Capital Management. Этот закрытый инвестиционный фонд обещал приумножить его капитал играми на бирже. Дирижер вложил свои средства, но прибыли так и не дождался. Он посчитал, что компания взяла его деньги, не собираясь исполнять договорные обязательства. Богорад написал заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее телефонные мошенники обокрали заслуженного художника России и члена Союза кинематографистов РФ Игоря Лемешева. Деятелю культуры позвонили от имени сотрудников Центробанка и заявили, что кто-то пытается снять все его деньги и перевести преступникам. Чтобы остановить «мошеннические» действия, ему предложили отправить средства на «безопасный счет». Когда Лемешев понял, что его обманули, он обратился с заявлением в полицию. В общей сложности мошенники украли у него 446 тысяч рублей.

Злоумышленники ранее пытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика. Женщине позвонил незнакомец и представился капитаном полиции. Он заявил, что следствию необходима помощь в поимке преступника, и для этого нужно вложиться деньгами. Она не поверила мошеннику и положила трубку, заблокировав абонента. Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.