Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Стадион «Динамо» открылся в Москве ровно 95 лет назад — в тот же день на нем прошел матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Он был построен на территории Петровского парка за два года и вмещал 25 тысяч зрителей, а также три спортзала для гимнастики, бокса и борьбы.
В 2012 году стадион снесли, на его месте построили многофункциональный спорткомплекс «ВТБ Арена» — новый домашний стадион футбольного клуба «Динамо». Объект был сдан в ноябре 2018 года. Были обновлены фасад, крыша, трибуны и оснащение стадиона. Вместимость в зависимости от мероприятия варьируется от 25 до 33 тысяч человек. Сооружение носит имя советского вратаря Льва Яшина.
Общая стоимость строительства, по оценке бывшего главы попечительского совета московского «Динамо» Сергея Степашина, составила 26 млрд рублей. Из них 9 млрд рублей стоил только футбольный стадион.
Каким бы снесенный стадион «Динамо» и как выглядит современная «ВТБ Арена» — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Ход реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте с высоты птичьего полета
Фото: Агентство «Москва»
Ход реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте с высоты птичьего полета
Фото: Агентство «Москва»
Ход реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте с высоты птичьего полета
Фото: Агентство «Москва»
Ход реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте с высоты птичьего полета
Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Макет комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Макет комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Работы по реконструкции комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Работы по реконструкции комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»
Фото: Агентство «Москва
Граффити в виде буквы Д на футбольном поле стадиона «Динамо»
Фото: Агентство «Москва
Граффити в виде буквы Д на футбольном поле стадиона «Динамо»
Фото: Агентство «Москва»
Макет проекта «ВТБ Арена парк»
Фото: Агентство «Москва»
Макет проекта «ВТБ Арена парк»
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Снос восточной трибуны стадиона «Динамо» в Москве
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Снос восточной трибуны стадиона «Динамо» в Москве
Фото: Папикьян/РИА Новости
Стадион «Динамо», 1980
Фото: Папикьян/РИА Новости
Стадион «Динамо», 1980
Фото: Барабанов Михаил/Фотохроника ТАСС
Общий вид стадиона, находящегося на реконструкции в преддверии Олимпиады-80
Фото: Барабанов Михаил/Фотохроника ТАСС
Общий вид стадиона, находящегося на реконструкции в преддверии Олимпиады-80