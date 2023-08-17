«Динамо» построили 95 лет назад: как изменился стадион почти за век

Фото: Агентство «Москва»

Вид с квадрокоптера на обновленный футбольный стадион «Динамо»

Стадион «Динамо» открылся в Москве ровно 95 лет назад — в тот же день на нем прошел матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Он был построен на территории Петровского парка за два года и вмещал 25 тысяч зрителей, а также три спортзала для гимнастики, бокса и борьбы.

В 2012 году стадион снесли, на его месте построили многофункциональный спорткомплекс «ВТБ Арена» — новый домашний стадион футбольного клуба «Динамо». Объект был сдан в ноябре 2018 года. Были обновлены фасад, крыша, трибуны и оснащение стадиона. Вместимость в зависимости от мероприятия варьируется от 25 до 33 тысяч человек. Сооружение носит имя советского вратаря Льва Яшина.

Общая стоимость строительства, по оценке бывшего главы попечительского совета московского «Динамо» Сергея Степашина, составила 26 млрд рублей. Из них 9 млрд рублей стоил только футбольный стадион.

Каким бы снесенный стадион «Динамо» и как выглядит современная «ВТБ Арена» — в фотогалерее NEWS.ru.