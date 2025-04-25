Дикая жара до +30 и мощные ураганы? Погода в Москве в мае: чего там ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение мая в Москве будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1–1,5 градуса, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в мае 2025 года, ждать ли дикой жары и мощных ураганов?

Какая погода будет в Москве в мае

По словам Татьяны Поздняковой, в первые дни мая в Москве и Московской области жаркой погоды не прогнозируется.

«В Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до +13–14 градусов, а количество осадков составляет 60–65 мм. С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1–1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы. По прогнозу, вторая неделя мая начнется с роста атмосферного давления, давая надежду на погожую погоду в День Победы», — отметила синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во второй декаде мая в столичном регионе столбики термометров будут подниматься до +18 градусов.

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«На второй неделе мая, ближе к Дню Победы, температурный фон повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро — +5–10 градусов, днем — до +13–18 градусов. Прогнозы погоды, безусловно, будут уточняться, но предварительный расклад именно такой: Первомай — прохладный, День Победы — умеренно теплый», — подчеркнул метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, с 11 по 20 мая в российской столице установится стабильно теплая погода. Днем — до +17–19 градусов, ночью — до +10–12 градусов. Осадки сократятся до 1,1–1,6 мм в сутки, влажность — 60–67%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 21 по 31 мая наступит пик тепла. Днем воздух будет прогревать до +20–22 градусов, ночью — до +13–15 градусов. Средняя температура мая составит +15,5 градуса, что на 3 градуса выше многолетних значений

Таким образом, в течение мая дикой жары до +30 градусов и мощных ураганов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в мае

В начале мая в Северной столице дневные температуры составят +9–11 градусов, ночные — до +2–4 градусов.

С 1 по 10 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями (до 2,8 мм в сутки). Днем столбики термометров будут подниматься до +10–13 градусов, ночью — до +3–6 градусов. Ветер усилится до 4 м/с, влажность — 65–77%.

С 11 по 20 мая ожидается постепенное потепление. Днем воздух будет прогреваться до +13–15 градусов, ночью — до +6–8 градусов. Осадки сократятся до 1,1–2,2 мм, давление стабилизируется на уровне 760–762 мм ртутного столба.

В конце мая жителей Петербурга ожидают комфортные погодные условия. Днем — +15–18 градусов, ночью — +10–12 градусов. Вероятность дождей снизится до 20%. Средняя температура последнего весеннего месяца составит +12 градусов, что соответствует климатическим стандартам.

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