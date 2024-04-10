Женщина сломала школьнице позвоночник на детской площадке под Москвой РЕН ТВ: в Федюково женщина сломала 9-летней школьнице позвоночник на площадке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина сломала девятилетней школьнице позвоночник в деревне Федюково в подмосковном Подольске, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, случай произошел на детской площадке.

Россиянка набросилась на двух девочек, которые играли на площадке. В результате девятилетнюю школьницу госпитализировали с переломом позвоночника, а семилетнюю — доставили в больницу с сотрясением мозга.

Полиция начала проверку, злоумышленнице удалось скрыться, ее объявили в розыск.

Ранее в Екатеринбурге в больницу с переломом позвоночника доставили ученика пятого класса лицея № 12. Травму он получил во время игры одноклассников на перемене. На мальчика упали несколько человек, он сидел на корточках в коридоре. Также известно, что у подростка компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонков. Факт инцидента подтвердили в городском департаменте образования. Там подчеркнули, что пострадавшему была оказана своевременная помощь, а по факту инцидента инициирована проверка.

До этого в Ростовской области первоклассник случайно ранил из пневматического ружья пятилетнего брата, пока их мать была у соседей. Известно, что дети играли во дворе с ребенком соседей и решили посмотреть, что находится в сарае. Там они нашли пневматическое ружье.