Девять человек задержали у посольства Израиля в Москве

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Девять человек были задержаны накануне у здания посольства Израиля в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Они принимали участие в акции в поддержку жителей сектора Газа.

Протестующие пришли к израильскому посольству с плакатами, на которых были размещены фотографии погибших и последствия ударов по региону. Манифестанты скандировали: «Палестина, мы скорбим». Участники акции были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации и проведения митингов.

Ранее сообщалось, что протестующие подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна — в Манаме. Сотрудники дипмиссии не пострадали, поскольку за некоторое время до нападения были эвакуированы из арабской страны.

В Греции полиции пришлось применить слезоточивый газ против колонны пропалестинских манифестантов, пришедших к посольству Израиля в Афинах. Также правоохранители использовали светошумовые гранаты. При этом отмечалось, что демонстранты изначально не провоцировали стражей порядка.

До этого стало известно, что в США участники акции против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву.