Девушки в центре Москвы заставили голых блогеров бежать за штанами В московском Парке Горького голые блогеры напали на девушек ради видео

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Голые мужчины напали на двух девушек, которые гуляли в столичном Парке Горького, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, перформанс устроили ради видео для соцсетей, но ситуация вышла из-под контроля у блогеров. В итоге им пришлось бежать за своими штанами к лавочке, чтобы одеться и спастись от возмущенных «жертв».

Как пишет канал, инцидент произошел на набережной парка. Там полностью обнаженные мужчины набросились на двух девушек и стали трогать их за ягодицы. Напарник блогеров снимал происходящее на камеру и следил за оставленной одеждой. По информации журналистов, девушки дали отпор нападавшим. Более того, разгневанная посетительница парка решила снять блогеров на видео первой опубликовать в Сети запись произошедшего.

В конце подошел мужчина, который, видимо, это все видел, снимал, но вроде был не с ними. Попытался нас успокоить с подругой. Но тем не менее была куча людей, мужчин, кто все это видел. И никто ничего не сделал, — сказала одна из девушек.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке заметили полуголого мужчину в образе гладиатора. Он прошелся по городу в шлеме, набедренной повязке и с бутафорским мечом. В руках у него была табличка с надписью «Ищу жену». Это уже не первый подобный случай во Владивостоке. Когда город праздновал День рыбака, на набережной была замечена девушка в свадебном платье и с плакатом «Ищу мужа». Тогда за акцией наблюдало множество людей, в том числе и гостей, прибывших на праздничные мероприятия.