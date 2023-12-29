Девушка вынесла ящик для пожертвований из московского ресторана SHOT: ящик для пожертвований украли из ресторана в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве обокрали известный ресторан «Турандот», расположенный в центре города, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований, в котором находилось более 30 тысяч рублей.

Как передает канал, сотрудники ресторана обнаружили пропажу днем 27 декабря. Точная сумма украденных средств устанавливается. К случившемуся привлекли полицию. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемую в краже.

Ранее в московском ресторане Lamborghini украли дорогостоящие бокалы во время вечеринки с участием знаменитостей. Совладелец заведения Аршак Григорян заявил, что у них проходил фуршет с награждением гостей премии «Топ-50 лучших персон». Когда мероприятие завершилось, персонал обнаружил пропажу шести бокалов на сумму 1 млн рублей. По словам ресторатора, один из номинантов получил премию и вынес из заведения французский хрусталь.

До этого в московском ресторане в Протопоповском переулке двое неизвестных украли сумку, которую посетительница ненадолго оставила без присмотра. Злоумышленники забрали телефон и деньги, а сумку бросили в общественном транспорте. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. Позднее их задержали.