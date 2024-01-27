Девушка вцепилась в волосы посетительницы клуба в Москве и попала на видео В центре Москвы девушки подрались в баре «Руки вверх»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы в баре «Руки вверх» произошла массовая драка между посетителями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованном видео с моментом потасовки видно, что в драке участвовали только женщины. После словесного конфликта одна из пьяных девушек вцепилась в волосы другой, а мужчины начали разнимать участниц потасовки. Одна из пострадавших в конфликте Ольга рассказала, что получила травмы лица и глаз.

Девушки были пьяны, они постоянно подходили на нашему столику, что-то оттуда брали, оскорбляли нас. Охрана и персонал никак не реагировали и отвечали, что они ничем нам не обязаны, — рассказала Ольга.

Разнимать драку прибыли сотрудники Росгвардии. Две девушки были доставлены в участок. Ольга намерена добиться от бара компенсации за испорченный отдых. По ее словам, администрация заведения не идет на контакт.

Ранее Новосибирске в кафе-баре «Рандеву» произошла массовая драка, во время которой толпа мужчин избила семейную пару. По словам пострадавшей, она пыталась защитить мужа, однако также получила травмы. Пострадавшие написали заявление в полицию на злоумышленников.