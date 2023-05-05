Жительница Подмосковья выпила энергетик и попала в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушку из Подмосковья госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии после того, как она вечером выпила 2,5 литра энергетического напитка на голодный желудок, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Врачи зафиксировали у пациентки тахикардию и почечную недостаточность. Медики отметили, что употребление энергетика в таком объеме могло закончиться для жительницы Подмосковья отеком легких и остановкой сердца, однако ее удалось спасти.

Сейчас 33-летняя пациентка находится дома.

Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы, — сказала и. о. заведующего терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

Канал приводит слова специалистов, которые утверждают, что энергетики стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы, после чего организм начинает работать с повышенной нагрузкой, выпускает в кровь большие дозы адреналина, вызывающие эйфорию и гиперактивность. В случае госпитализированной из-за его избытка произошел обратный эффект.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Эксперт отметил, что энергетики сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта и способствуют началу воспалительных процессов. Он также предупредил, что употребление таких напитков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую ЖКТ.