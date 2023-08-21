Девочка укололась шприцем в московском каршеринге SHOT: в Москве ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом в каршеринге

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В московском районе Крылатское десятилетняя девочка, выходя из машины каршеринга, случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, шприц отправили на экспертизу.

Канал отмечает, что семья арендовала машину «Джили» около торгового центра. Когда взрослые с ребенком добрались до пункта назначения, девочка почувствовала покалывание в ноге, у нее пошла кровь. Под задним сиденьем отец ребенка нашел шприц с жидкостью светло-бежевого цвета.

На данный момент сотрудники каршеринговой компании выясняют, кто из предыдущих водителей мог оставить шприц в салоне автомобиля. Пострадавшая девочка сдает анализы на инфекции, ее родители намерены привлечь к ответственности компанию, сдававшую машину в аренду.

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге енот напал на семилетнюю девочку. Животное вело себя агрессивно и вцепилось ребенку в ухо. Пострадавшую девочку доставили в больницу, обработали место укуса, после чего отпустили с диагнозом «укушенная рана левой ушной раковины».

Владелец контактного зоопарка заявил, что енот был привит от бешенства. Тем не менее родители ребенка решили сделать уколы. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Они инициировали проверку по факту нападения животного на ребенка.