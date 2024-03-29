«Девочка на шаре»: панде Катюше предрекли место в сборной по гимнастике Появилось видео панды Катюши, которая увлеклась новым мячом

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Сотрудники Московского зоопарка придумали уловку, чтобы отвлекать панду Катюшу во время осмотров. Оказалось, что внимание малышки можно удержать новыми игрушками, потому что к старым она быстро «остывает». Видео очередного осмотра опубликовала директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Девочка на шаре. Катюшу все сложнее осматривать и, чтобы хоть как-то это сделать, приходится ей давать всегда новые игрушки, старые она запоминает, — написала она.

На кадрах Катюша увлечена белым мячиком, она старательно обнюхивает «обновку» и проверяет ее на прочность, пытаясь взобраться на шар. Комментаторы похвалили малышку-панду за ум и смышленость. Одна из поклонниц предположила, что Катюша с такими умениями «собирается возглавить нашу сборную по художественной гимнастике».

Ранее Акулова показала, как Катюша взобралась высоко по прутьям вольера, а затем элегантно спустилась. На кадрах видно, как панда-экстремалка осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.

При этом без хулиганства не проходят даже «рабочие» будни Катюши. На опубликованных Московским зоопарком кадрах видно, как мама Диндин выталкивает малышку к посетителям и слегка удерживает ее за шкирку на виду у публики.