На глазах у матери умерла девочка, которую лечили от ОРВИ В Озерске на глазах у матери умерла девочка, которую лечили от ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Озерске Челябинской области на глазах родителей умерла восьмилетняя дочь, которую лечили от ОРВИ, сообщает Telegram-канал SHOT. В отношении медиков возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

За неделю до смерти у школьницы поднялась высокая температура, которую родители не могли сбить шесть дней. Врачи выписал противовирусные и антибиотики, которые не помогли, после чего девочку госпитализировали.

Медики посоветовали матери «не истерить и ждать», а при онемении ног сделать массаж. Врачи пришли на помощь, только когда у ребенка начались судороги, однако не смогли спасти девочку. Она умерла на глазах у мамы.

По предварительным данным, причиной смерти стал отек головного мозга и септический шок. Мать и сестра не смогли присутствовать на похоронах, так как тоже попали в больницу — у женщины диагностировали ангину, а у дочери — ОРВИ.

В отношении «неустановленного лица из числа медперсонала» возбуждено дело уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в одном из детских садов Москвы трехлетний ребенок умер от удушья — он мог захлебнуться рвотой, что привело к асфиксии.