Детский омбудсмен проверит версию с травлей порезавшей подростка школьницы

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Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в разговоре с NEWS.ru сообщила, что намерена проработать все версии нападения с ножом на ученика в туалете столичной школы. Омбудсмен также обещала дать правовую оценку действиям всех участников происшествия.

Мы намеренны проработать все версии произошедшего, включая травлю. С последующей правовой оценкой действий всех участников данного инцидента, — заявила Ярославская.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в туалете московской школы № 538 во время уроков. 13-летний мальчик получил ранение лопатки в ходе конфликта. При этом источник NEWS.ru сообщил, что ударила ножом ученица 10-го класса, когда он шел по своим делам.

Пресс-служба МВД России по Москве уточнила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения. По данным Telegram-канала Mash, мальчик приставал к девушке, что ей не понравилось. Тогда, как пишет канал, ученица решила его напугать: достала перочинный нож и ударила школьника.

Пострадавшего увезли из школы на скорой.