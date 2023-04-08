Детсадовский психолог в Балашихе избивала ребенка с ДЦП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе детский сад проверят правоохранительные органы после того, как родители одного из воспитанников с диагнозом ДЦП заметили на теле сына синяки и ушибы, сообщает Telegram-канал «112». Психолог должна была помогать мальчику адаптироваться в детском коллективе, но она призналась, что избивала ребенка.

В разговоре с другими родителями мать пострадавшего мальчика узнала, что воспитательница выкручивала ребенку пальцы. Также другие дети жаловались на побои от воспитателей. Один мальчик рассказал, что ему наносили удары по голове и рукам.

В феврале учитель ОБЖ в московской школе № 2031 избил восьмиклассника, которого до этого попытался выгнать из кабинета из-за длинных волос. Сначала он выбросил в школьный коридор рюкзак ученика, поскольку тот отказался покидать кабинет самостоятельно, а когда подросток вернулся, мужчина силой вытащил его в коридор и начал избивать.