Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети из московских семей участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить один из катков столицы, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Они получат пригласительные с QR-кодами, по которым можно ознакомиться с перечнем катков, участвующих в акции, выбрать один из них, и оформить входной билет.

В акции примут участие 14 самых популярных катков.

В центре города можно будет покататься на коньках в садах «Эрмитаж» и имени Баумана, в Таганском парке. Среди районных площадок в акции участвуют парки «Сокольники», «Красная Пресня», ландшафтный парк «Митино», парк «Ходынское поле», парк Дружбы, Бабушкинский, Измайловский, Перовский, Воронцовский и Лианозовский парки, — говорится в сообщении.

Взять коньки напрокат и арендовать ячейку для хранения вещей также можно будет бесплатно.

В парках Москвы заработали более 20 катков с искусственным льдом, всего планируется 38. Каждый из них имеет свое оформление. В большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты.