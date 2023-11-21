Детей поставили на колени и избили палками во дворе дома на западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Двое мужчин заставили детей встать на колени и избили их палками во дворе дома, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. По предварительной информации, злоумышленники демонстрировали одному из подростков нож и угрожали им.

Вечером 19 ноября двое мужчин, находясь во дворе жилого дома на улице Базовской, подошли к группе несовершеннолетних и применили к ним физическую силу, заставили встать на колени, наносили удары палкой, — говорится в сообщении.

Установление обстоятельств инцидента взяла на контроль Тимирязевская межрайонная прокуратура. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Алтайском крае в Камне-на-Оби трое подростков избили до смерти бездомного. Школьники напали на 54-летнего мужчину 12 ноября, они били его по голове и туловищу. В краевом СК возбудили уголовное дело. Действия несовершеннолетних квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

В конце октября в Калужской области двое подростков избили бездомного. Правоохранители не стали реагировать, но спустя несколько дней школьники снова напали на мужчину, который впоследствии скончался в больнице.