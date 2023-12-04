Десятки свертков с белым порошком нашли у хоккеиста НХЛ SHOT: более 30 свертков с белым порошком нашли у хоккеиста Химушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telrgram-канал SHOT сообщает, что более 30 свертков с белым порошком нашли в машине у хоккеиста Дмитрия Химушкина в Москве. По его данным, правоохранители отправили вещества на экспертизу, которая установит состав содержимого.

Как выяснил канал, инцидент произошел в минувшие выходные, 46-летнего спортсмена за рулем Toyota Camry остановили сотрудники ГИБДД в районе Восточное Измайлово. SHOT пишет, что хоккеист подозрительно сильно нервничал, и, обыскав его, полицейские обнаружили в кармане Химушкина пакетик с белым порошком.

Согласно информации канала, после обыска внутри салона были найдены еще десятки таких свертков, по факту произошедшего начата проверка. Дмитрий Химушкин играет за любительскую команду «Котофей» в Ночной хоккейной лиге.

В октябре полиция Москвы задержала победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета на Звенигородском шоссе. Отмечается, что у танцора нашли в кармане 10 граммов марихуаны. В ночь на 14 октября сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал Дмитрий. Правоохранители проверили документы водителя, однако пассажир такси все это время вел себя нервно.

Когда Щебета попросили выйти из автомобиля, он признался, что у него в кармане травка. После этого победителя шоу увезли в отделение полиции.

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