Десятки новых участков войдут в зону платных парковок в Москве Дептранс: более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще 31 участок улиц войдет в зону действия парковочных разрешений в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Изменения вступят в силу с 22 февраля. Жители некоторых домов смогут парковаться бесплатно.

С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков <...>. Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что платные парковки позволят местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как они освобождаются быстрее. Для этого им понадобится оформить парковочное разрешение, с которым можно оставлять машину возле дома бесплатно. Вместе с тем, отметили в дептрансе, платные парковки снижают число нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб. Полный перечень адресов приводится на Едином транспортном портале.

Ранее стало известно о нововведении в Московском метрополитене. Пассажиры теперь смогут просить изменить температуру в вагонах на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В поездах появились наклейки с QR-кодами, с помощью которых можно оставить сообщение, если в вагоне слишком жарко или холодно.