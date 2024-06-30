Десятки москвичей столпились перед отелем, где остановился Канье Уэст

Фото: Curtis Means/Zuma/TASS

Канье Уэст

Жители Москвы начали караулить американского рэпера Канье Уэста перед отелем, где остановился знаменитый музыкант, сообщает РЕН ТВ. Десятки поклонников артиста выстроились в длинную линию в надежде увидеть его вживую.

Согласно публикации, москвичей не напугала даже аномальная жара. На представленных кадрах видно, что фанаты Уэста расположились в тени. Некоторые из-за долгого ожидания кумира сели прямо на плитку.

О приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она назвала рэпера «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках». При этом в информационном центре стадиона назвали фейком информацию о возможном выступлении музыканта в столице.

По информации СМИ, целью поездки Уэста в Москву стало 40-летие дизайнера Гоши Рубчинского, являющегося главным дизайнером основанного артистом бренда Yeezy. Позднее рэпера заметили в компании модельера в одном из ресторанов в столичном ГУМе, пару сопровождала охрана. Также появилось видео, на котором Уэст и Рубчинский рассматривают Красную площадь.

Вместе с этим поездка американского музыканта в Москву подала новую идею мошенникам. Так, они начали размещать ложные объявления о продаже билетов на его концерт в «Лужниках».