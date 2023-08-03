«Десантник» с игрушечным пистолетом пытался заминировать «Москва-Сити» Мужчина с игрушечным пистолетом представился десантником и обещал взорвать «Москва-Сити»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный красноярец в голубом берете и тельняшке обещал взорвать башню «Федерация» в «Москва-Сити», сообщает Telelgram-канал «Лента дня». По данным канала, 33-летний мужчина пришел в кафе, показал официантам игрушечный пистолет и заявил, что взорвет заведение.

Канал пишет, что он также назвал себя полным психом, оставил на полу в кафе рюкзак и убежал. Приехавшая на вызов полиция не обнаружила взрывчатки. Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к ВДВ и работает охранником в супермаркете.

Ранее администрация Пятигорска получила письмо на электронную почту, якобы присланное 14-летним школьником, который утверждал, что кураторы неонацистской группировки поручили ему убить мать и поджечь собственный дом. Он также заявил, что после этого должен взорвать поселок. После того как сотрудники полиции вычислили школьника, выяснилось, что он не отправлял никаких писем, оно было отправлено магазином наркотиков.

3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов. В конце месяца после сообщений о минировании прошла эвакуация в нескольких районных судах столицы. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.