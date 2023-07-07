Дерганый мужчина с ножом напугал жителей столичного Беляево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители столичного района Беляево обнаружили под окнами дерганого мужчину с ножом в руках, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На опубликованных кадрах видно, что одинокий мужчина ходит под окнами дома, размахивает ножом в воздухе и говорит что-то невнятное.

По данным канала, странного мужчину заметили на Профсоюзной улице. Местные жители обратились в полицию, позднее мужчину задержали.

Ранее жителю Тувы прострелили ноги после того, как он попытался напасть на полицейских с ножом. Мужчину это не остановило, и он попытался вновь напасть на сотрудников правоохранительных органов, из-за чего получил пулю в корпус. Мужчину доставили в больницу с пятью огнестрельными ранениями.

Также в Кемеровской области мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на отдел полиции и ранил двух сотрудников. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Житель Омска ранее зарезал своего приятеля после того, как тот назвал его подкаблучником. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве арестован. Убитым оказался 29-летний местный фанат хоккейного клуба «Авангард». Подозреваемым в убийстве значится инженером-технологом крупного предприятия в Омской области.