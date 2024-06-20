Дерево упало в Москве на машины и попало на видео

Фото: Агентство «Москва»

Мощный ливень и ураганный ветер в Москве стал причиной падения дерева, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, при падении оно задело сразу три автомобиля.

Ранее сообщалось, что российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

По данным Telegram-канала Baza, в результате непогоды пострадали несколько человек. Среди них один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой. Еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет о как минимум десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки. На Казанском вокзале снесло часть обшивки крыши.

Гидрометцентр до этого объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Там предупредили, что в пределы столичного региона с запада со скоростью 40 км/ч вошел опасный атмосферный фронт, он принесет в столицу сильные осадки с грозами, ветром и вероятностью образования смерчей. Угроза сохранится до 22 часов.