Дерево раздавило машину каршеринга в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ураганный ветер в Москве повалил дерево на фургон каршеринга. На имеющихся в распоряжении NEWS.ru кадрах видно, что у автомобиля разбиты стекла, включая лобовое.

Судя по фото, ветер обломал березу прямо по середине ствола. Другие находящиеся поблизости автомобили не пострадали.

Днем 20 июня Москву накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу. Так, на одном из видео сильный ветер уносит курьерские боксы и даже самокаты. На другом ролике видно, что ветром на проезжую часть снесло часть обшивки крыши. На некоторых роликах можно заметить, как ураганный ветер буквально гнет деревья и людям приходится держаться за столбы, чтобы противостоять стихии.

По последним данным, в результате непогоды в столице есть двое погибших. Одного мужчину раздавало упавшим деревом на севере города, на вторую жертву обрушились строительные леса. СМИ пишут, что минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Москве, повреждены десятки автомобилей.

В частности, возле станции метро «Бабушкинская» металлические листы во время урагана выбили окна трамвая. Пострадали два пассажира.