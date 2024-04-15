Снесенное ветром дерево придавило человека и две машины в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дерево снесло сильным ветром и повалило на человека и припаркованные машины в районе Медведково в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Инцидент произошел в Студеном проезде. По словам очевидцев, повреждено два автомобиля. Пострадавшему мужчине оказали помощь и доставили в больницу. Его состояние не уточняется.

В Московской области из-за сильного ветра 4 апреля дерево упало на девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Подольска. Врачи диагностировали у нее гематому на виске и черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что за сутки в Подмосковье упало 165 деревьев. Более 30 автомобилей получили различные повреждения. В частности, в Красногорске сотрудники МЧС зафиксировали пять поврежденных машин, в других 16 округах области — по два-три автомобиля.

Штормовое предупреждение в Москве и области было объявлено 3 апреля. По данным МЧС, порывы ветра в отдельных районах достигали 25 м/с. Из-за непогоды в столице временно закрывали все парки, городские службы перевели в режим повышенной готовности. Как пояснили синоптики, причиной сильного ветра стал холодный атмосферный фронт, который прорывается в Центральную Россию.