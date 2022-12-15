Депздрав Москвы сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы. Также на 15% снизилось число госпитализаций, в связи с чем в ведомстве выразили надежду на то, что пик заболеваемости пройден.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%. По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%, — сказано в сообщении.

В Депздраве добавили, что в городе свободно 30% коек для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом. В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших, предупредив распространение инфекции. Также москвичам рекомендуется обратиться к специалисту при первых симптомах ОРВИ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом от 30% до 35% в неделю и попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в России. Попова подтвердила данную информацию, назвав общую эпидемиологическую ситуацию в стране «напряженной», и предложила проводить тестирование на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ по аналогии с коронавирусом. По ее словам, соответствующий документ подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.