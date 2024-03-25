Депздрав Москвы обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал обновленный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В список из 76 человек входят граждане, госпитализированные в столичные государственные медицинские учреждения. В депздраве уточнили, что для родственников пострадавших открытая горячая линия.

Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения (по состоянию на 25.03.2024). Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7 (499) 251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В него внесены 75 человек, личность которых удалось установить. Авторы канала уточнили, что в публикуемых данных могут быть неточности. Официального подтверждения достоверности представленного перечня нет. Согласно последним данным, опубликованным Telegram-каналом Baza, в результате трагедии в Подмосковье погибли 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах.