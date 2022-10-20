Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о том, что в московских больницах оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В ведомстве не давали никаких распоряжений по этому поводу.

Информация, распространяемая в социальных сетях, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности. Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял, — рассказали в пресс-службе.

О том, что в расположенных при московских больницах бомбоубежищах установят операционные, сообщил, в частности, Telegram-канал Sota со ссылкой на источник в медицинской сфере столицы. По информации портала, в больнице № 52 бомбоубежища не оказалось, в связи с чем операционную пришлось создавать в подвале здания.

Ранее Telegram-канал Sota сообщил, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых», сославшись на решение, якобы принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

По информации Sota, столичные власти попросили освободить помещения бомбоубежища от автомобилей и личных вещей, так как они «будут приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».