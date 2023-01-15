Депздрав Москвы опроверг слухи о пропаже препарата от болезни Паркинсона

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Столичный департамент здравоохранения опроверг на своем сайте информацию о пропаже из аптек препарата, назначаемого при болезни Паркинсона. В ведомстве утверждают, что лекарство «Акинетон» имеется в объеме, которого хватит более чем на четыре месяца. Также в запасе есть дженерик препарата под названием «Мендилекс».

В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН «Бипериден» с торговым наименованием «Акинетон» имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца. Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием «Мендилекс», — говорится в сообщении ведомства.

В депздраве утверждают, что все пациенты льготныых категорий обеспечиваются препаратом бесплатно. Также в ведомстве заверили, что уже готовятся к закупке препарата для дальнейшей потребности.

Ранее в столичном департаменте сообщили, что пациенты с гепатитом С и ВИЧ обеспечены лекарствами в Москве более чем на пять месяцев. Появившаяся до этого информация о дефиците препаратов не соответствует действительности, заверили в ведомстве.