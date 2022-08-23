Депутата будут судить за пост с молитвой Папы Римского Московского мундепа Янкаускаса будут судить по статье о дискредитации ВС РФ из-за поста с молитвой Папы Римского

Фото: Maurizio Brambatti Bt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск

На столичного муниципального депутата Константина Янкаускаса завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ, об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале, предоставив снимки протокола. Причиной для разбирательств стала его публикация в социальной сети «ВКонтакте», в которой Янкаускас процитировал молитву Папы Римского о прекращении военного конфликта на Украине.

В протоколе об административном правонарушении говорится, что столичный мундеп разместил информацию о действиях Вооруженных сил России, которые характеризуются как захватнические, связанные с убийством детей и мирных граждан — жителей Мариуполя. Тем самым он и дискредитировал деятельность российских военных. При этом отмечается, что данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным, — признался политик.

Заседание суда пройдет 26 августа в Зюзинском районном суде города Москвы. Янкаускас пригласил всех желающих «посмотреть на такое необычное судебное заседание».

Ранее руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого адвокат Шевчука Александр Передрук прокомментировал NEWS.ru решение уфимского суда по делу о публичной дискредитации российской армии. Он отметил, что сторона защиты считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.