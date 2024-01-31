Депутат Рыжков досрочно сложил полномочия после решения Мосгордумы

Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Яблоко» Владимира Рыжкова. Решение приняли в среду на первом пленарном заседании весенней сессии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рыжков решил досрочно сложить мандат. Мосгордума одобрила его уход. При этом еще весной 2021 года парламентария оштрафовали за призыв к митингу в поддержку Алексея Навального. Также Рыжков призывал к прекращению огня в зоне специальной военной операции на Украине и немедленным переговорам.

В отставку ушел и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, досрочно сложивший с себя полномочия по собственному желанию. Он был избран в 2014 году и переизбран в сентябре 2019 года. Исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Локоть заявил, что он перейдет на новую должность. Экс-глава Новосибирска подчеркнул, что город продолжит активно развиваться после его ухода. Он также отметил, что власти приняли все необходимые решения для формирования городского бюджета на 2024 год.

Разговоры об отставке начались еще 28 декабря 2023 года. О них тогда сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.