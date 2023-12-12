Депутат поднял вопрос о своей неприкосновенности после задержания в Москве SHOT: депутат Госдумы Олег Савченко пожаловался на задержание в Москве

Фото: АГН «Москва»

Олег Савченко

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко пожаловался в генпрокуратуру и полицию из-за своего задержания в конце октября. По данным канала, это случилось, когда он торопился на пленарное заседание, и теперь парламентарий потребовал рассмотреть вопрос о нарушении его депутатской неприкосновенности.

Как пишет SHOT, Савченко задержали сотрудники Росгвардии, заявив, что Mercedes депутата числится в базе розыска по уголовному делу, после чего затолкали его в патрульную машину и, пригрозив наказанием за неповиновение, увезли в отдел МВД по району Хорошево-Мневники.

Парламентария отпустили лишь спустя 1 час 15 минут. Позже выяснилось, что у сотрудников правоохранительных органов нет к нему никаких претензий. Как отмечает SHOT, государственный номер депутата мог оказаться в базе розыска по вине преступников. По одной из версий, злоумышленники воспользовались дубликатом автомобильных номеров парламентария, чтобы скрыть свои следы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД задержали в Республике Крым бывшего депутата городского совета Алушты Тимура Крымбариева. 40-летнего экс-парламентария подозревают в пропаганде радикального ислама и захвате мечети.