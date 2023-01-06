Дептранс предупредил россиян о пробках на МКАД и других дорогах с 7 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дептранс Москвы предупредил россиян о пробках на МКАД, трассах М-2 и М-4, а также на Варшавском шоссе с 7 января. В Telegram-канале департамента отметили, что перед началом рабочей недели граждане начнут возвращаться обратно в город, в связи с чем рекомендовано выбрать определенные временные промежутки для поездок из области в город.

В субботу жители начнут возвращаться обратно в город перед началом рабочей недели. Магистрали будут немного загружены: МКАД, М-2 и М-4 перед МКАД, Варшавское шоссе. Рекомендуем выбирать утренние часы до 08:00 и вечерние часы после 20:00 для поездок из области в город, — сказано в сообщении.

В департаменте со ссылкой на данные аналитиков отметили, что в новогодние праздники каждый день ездили около 2 млн машин. Это на 30 тысяч авто больше, чем в 2022 году.

Ранее «Известия» сообщили о том, что математики из МФТИ вместе со специалистами Российского университета транспорта (РУТ) ведут разработку компьютерной программы для моделирования транспортных потоков в условиях города. Предполагается, что расчеты модели станут показывать, как горожане распределяются по транспортной системе населенного пункта в случае внесения в нее тех или иных изменений, сколько времени они будут тратить на дорогу и многое другое. Разработчики утверждают, что это поможет избежать дорожных пробок.