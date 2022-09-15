Деньги на СВО или на праздник жизни В Краснодаре и в Ростове учли ошибку Москвы

Фото: Министерство обороны РФ

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Власти по всей стране явно прилагают заметные усилия для того, чтобы СВО не нарушала бы обычный жизненный график городов и весей. Такая политика должна, видимо, лишний раз убедить всех в том, что на Украине осуществляется действительно некая специальная ограниченная операция, а не ведутся широкомасштабные военные действия. Иными словами, жизнь идет своим чередом, а СВО — своим. Однако на фоне последних событий в Харьковской области поддерживать такую видимость становится все труднее. Тем более явные ошибки в плане нарастающей информационной войны снизили уровень доверия в обществе к официальной трактовке событий.

А голоса и аналитиков, и матерых политиков, утверждающих, что мы уже втянуты в войну с коллективным Западом и что на кону уже стоит будущее не только Донбасса, но и единой и суверенной России, звучат все громче и отчетливее. На повестке дня лозунг новой отечественной войны, требующей, дескать, полной мобилизации всех национальных ресурсов.

И тут широкие празднования в Москве, потребовавшие явно солидных расходов. И вечерний салют, который многими даже последовательными патриотами был сочтен крайне несвоевременным, учитывая его совпадение с отступлением союзных сил под Изюмом и Купянском. И в это же время разного рода общественные фонды и волонтерские объединения продолжают собирать средства не только на оказание гуманитарной помощи жителям освобожденных украинских территорий, но и на приобретение на народные деньги приборов ночного видения, броников, коптеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественно, возникает резонный вопрос, а не пришло ли время начать экономить на праздниках с концертами одних и тех же звезд и фейерверками, а деньги пустить на помощь армии, на реабилитацию раненых, на восстановление разрушенных донбасских городов. Тем более что и в новом бюджете, который только-только выносится на рассмотрение Государственной думы, особое место, естественно, будет уделено финансированию ОПК, действующей армии, социальной поддержке участников боевых действий.

Между тем и новогодние праздники с их длинными каникулами, что называется, не за горами. И крупные города уже готовят сметы будущих широких народных гуляний. Вот власти города на Неве уже пообещали порадовать петербуржцев только новогодними украшениями за шестьсот миллионов рублей. Празднования обещают спустя два года вернуть на Дворцовую площадь. Видимо, по части таких праздничных расходов не отстанет и Москва.

Можно, конечно, предположить, что к Новому году закончится горячая фаза конфликта или спонсоры киевского режима согнутся под тяжестью энергетических проблем, ослабив поддержку. И народ у нас сможет праздновать наступление 2023 года с чистым сердцем. Но, скорее всего, военные действия перейдут в стадию специфической зимней кампании. А критики «гражданского расточительства» будут намекать на усиливающиеся ассоциации с ситуацией 1916 года, когда на фоне тяжелой окопной войны в Питере рекой лилось «шампанское» и, несмотря на антиалкогольные ограничения, в ресторанах разливали коньяк из чайников.

Впрочем, похоже, в стране растет понимание того, что ныне не время для бурных и дорогих праздников. В Краснодаре отметили 85-летие Кубани без дорогих артистов и салюта. Отменили фейерверк и на городском празднике в Ростове-на-Дону.

Может, пора перейти к разумному самоограничению? А поводов для широких празднований будет еще с избытком. В конце концов, многие были удивлены простым предложением не тратиться на букеты первого сентября, а сэкономленные деньги перевести нуждающимся. Теперь это для многих норма.